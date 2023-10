Thelios (Lvmh) assorbe 247 lavoratori da stabilimento Longarone di Safilo

LVMH

Safilo Group

(Teleborsa) -, gruppo bellunese attivo nell'occhialeria e controllato dal colosso del lusso francese, ha annunciato di aver completato le procedure per l'acquisizione dadello(BL) e per l'nel proprio organico.L'accordo, che segue l'acquisizione di Metallart nel luglio 2022,, uno degli asset strategici aziendali, si legge in una nota.L'acquisizione dello stabilimento Safilo di Longarone, contiguo alla Manifattura Thélios, consentirà la nascita di un campus in cui i due stabilimenti produttivi saranno strettamente collegati in sinergie operative e industriali. A regime, Thélios darà occupazione ai 247 lavoratori assorbiti, che si aggiungeranno agli attuali oltre 1000 dipendenti sul territorio."Questo accordo ci permette didell'occhiale, garantendoci pieno controllo sulla qualità dei prodotti che realizziamo per un numero sempre crescente di maison, e conferma la nostra ferma volontà di valorizzare attraverso investimenti strategici il know-how d'eccellenza presente nel distretto", affermadi Thélios.