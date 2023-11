Immatricolazioni auto +20% a ottobre: bilancio positivo ma resta deficit su 2019

Stellantis

(Teleborsa) -. In base agli ultimi dati diffusi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), sula base delle risultanze dell’Archivio Nazionale dei Veicoli, sono staterispetto alle 115.852 iscrizioni registrate nello stesso mese dell’anno precedente., rilasciati dagli Uffici della Motorizzazione nel mese di ottobre 2023, sono statirispetto ai 439.960 passaggi registrati ad ottobre 2022. Il volume globale delle vendite mensili, pari a 633.605 unità, ha quindi interessatoA ottobre lesono state la(10.924 unità),(5.202),(4.223),(3.514),(3.475),(3.207),(2.526),(2.380),(2.369) e(2.304).A livello di singoli marchi,che include la vecchia FCA e Peugeot, si conferma primo posto con unae vendite per. La tedescaè seconda con unoterza con una"Con un giorno lavorativo in più la crescita è +20% rispetto a ottobre 2022, che a sua volta aveva segnato +14,2%, rispetto a ottobre 2019 invece il conto è ancora in perdita a -11,6%", fa notare l'UNRAE nella sua nota a commento del mercato dell'auto do ottobre, sottolineando che "il totale delledell’anno arriva ae 224.000 auto in più rispetto alle 1.091.937 di gennaio-ottobre 2022, ma"."A ottobrerispetto a settembre anche lecon le BEV che salgono a quota 4,1% e le Plug-in al 4,1%, per una quota complessiva di ECV che risale all’8,2%".L’UNRAE segnala anche che "ilfra i consumatori per le recenti dichiarazioni su" potrebbe "paralizzare interi segmenti del mercato fino a quando non saranno sciolti i". "Visto il perdurare di un fortissimo e gravissimo ritardo nella transizione energetica - afferma il Presidente Michele Crisci - l’UNRAE ribadisce la necessità di intervenire sull’attuale sistema di incentivi in modo da renderli più fruibili, indirizzati senza compromessi ai target europei e destinati anche alle imprese, vero motore della transizione, rivedendo le regole e recuperando i residui del 2022 e quelli ormai quasi consolidati del 2023".