Risanamento passa in utile nei 9 mesi con operazione Project Starfighter

Risanamento

(Teleborsa) - Risanamento, property company quotata su Euronext Milan, ha chiuso icon undi 16,7 milioni di euro, rispetto alla perdita consolidata netta di 21,1 milioni di euro al 30 settembre 2022. L'inversione di tendenza del risultato economico, unitamente ai dati finanziari e patrimoniali, è strettamente correlata agli effetti rivenienti dal perfezionamento intervenuto a fine giugno 2023 dell'(ovvero il trasferimento dell'intera area di sviluppo denominata Milano Santa Giulia).Sotto il profilo patrimoniale si evidenzia che il- positivamente influenzato dal risultato di periodo - si attesta a 58,6 milioni di euro contro i 42 milioni di euro del 31 dicembre 2022 mentre laa seguito della totale esdebitazione del gruppo passa in campo positivo e risulta pari a 55,5 milioni di euro e si raffronta con il dato registrato al 31 dicembre 2022 negativo per 567,4 milioni di euro.Per quanto concerne l'evoluzione prevedibile della gestione, l'attività di Risanamento per il 2023 sarà rivolta allae si focalizzerà principalmente nelle attività di propria competenza inerenti lo sviluppo della iniziativa immobiliare di Milano Santa Giulia.Nello specifico a valle della approvazione della variante da parte del Comune di Milano, della sottoscrizione della relativa Convezione Urbanistica e degli accordi definitivi sottoscritti nell'ambito dell'operazione Project Starfighter con Lendlease e gli istituti bancari, sotto il profilo operativo proseguono e proseguiranno le attività dinonché le attività propedeutiche allaper le opere di urbanizzazione necessarie per l'apertura dell'Arena.