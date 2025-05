DBA Group cede 70% di Actual IT d.d. a Telelink Business Services Group AD

DBA Group

(Teleborsa) - Il Consiglio di amministrazione di, società italiana specializzata nell’erogazione di servizi di Consulenza, Architettura, Ingegneria, Project Management e soluzioni ICT per la gestione del ciclo di vita di opere e infrastrutture mission-critical, ha deliberato di approvare l’operazione di, in Actual IT d.d. alla società Telelink Business Services Group AD, con sede a Sofia, Bulgaria."La cessione della predetta partecipazione del Gruppo Actual consente a DBA Group di capitalizzare gli investimenti effettuati negli ultimi anni nel settore delle tecnologie ICT in Slovenia e nei Balcani, mantenendo comunque il presidio della telematica applicata alla logistica e mantenendo in house il Know How e le relazioni con gli stakeholder dei mercati di riferimento” – dice- “dei servizi di Ingegneria, Project Management e ICT a supporto della gestione del ciclo di vita delle opere e delle infrastrutture, per cogliere tutte le opportunità correlate alle infrastrutture ed alla Transizione digitale, energetica ed ecologica, nell’ambito delle quali le Smart Infrastuctures e i servizi sopraindicati ricopriranno un ruolo fondamentale.”.Tra il 2015 ed il 2024 DBA Group, anche tramite la controllata DBA d.o.o., ha acquistato progressivamente la totalità delle quote del Gruppo Actual per un importo complessivo nell’arco temporale pari a circa Euro 10,8 milioni (valori di carico 2024).Al momento del primo investimento nel 2015, spiega una nota, il valore della produzione di Actual IT d.d. era pari a circa Euro 10 milioni con un organico di circa 80 figure altamente specializzate nel mercato ICT mentre nell’esercizio 2024, Il Gruppo Actual IT d.d. conta circa un organico aumentato a 340 figure, specializzate ad ampio spettro sui servizi ICT per le infrastrutture, con un valore della produzione consolidato pari a circa Euro 42 milioni.L’evoluzione del Gruppo Actual nel tempo è stata ottenuta mediante una combinazione di crescita organica e acquisizioni di cui Unistar LC d.o.o., avvenuta nel 2019, è stata l’ultima tappa significativa per il completamento degli obiettivi industriali e di ritorno sull’investimento prefissati dal management di DBA Group.La cessione a Telelink Business Services Group AD, avrà, inizialmente, ad oggetto il 70% della partecipazione del capitale della Società - e, indirettamente, quella delle sue società controllate, – e, in particolare, di n. 684.720 azioni ordinarie detenute da DBA Group S.p.A. rappresentanti il 33,56% del capitale della Società; e di n. 743.473 detenute da DBA d.o.o., rappresentanti il 36,44% del capitale della Società.Ildel 70% del capitale della Società è stato pattuito fra le parti sulla base di un Enterprise Value pari a complessivi Euro 15,75 milioni (Enterprise Value dell’intero capitale sociale pari a Euro 22,5 milioni) da rettificare in base ai valori della PFN e del Capitale Circolante stimati.Il Prezzo sarà, inoltre, soggetto ad un aggiustamento da effettuarsi successivamente al Closing sulla base dei dati effettivi della PFN e del Capitale Circolante alla data del Closing.Sulla base dei valori chiusi al 31 dicembre 2024, l’Equity Value dell’operazione risulta pari a circa Euro 9 milioni (sempre con riferimento al 70% del capitale della Società).Gli accordi prevedono, altresì, alcune pattuizioni relative alla governance e alla circolazione della partecipazione residua pari al 30%, che sarà detenuta dal Gruppo DBA. In particolare, prevedono la concessione reciproca di opzioni Put and Call esercitabili decorsi 3 (tre) anni dalla data del Closing.Il perfezionamento dell’Operazione è subordinato al soddisfacimento prima del Closing di alcune condizioni sospensive, tra cui, in particolare, l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle competenti Autorità Antitrust.Il perfezionamento della compravendita, fatta salva la necessità di attendere il soddisfacimento delle condizioni sospensive previste nel contratto preliminare, la cui sottoscrizione è prevista nella data odierna, presumibilmente avverrà entro la fine dell’esercizio in corso.L’esercizio 2024 ha chiuso con un valore della produzione pari a Euro 115,8 milioni di cui Euro 42,3 milioni relativi al perimetro oggetto della transazione ed Euro 73,5 milioni relativi al perimetro rimanente, L’EBITDA adjusted positivo pari a Euro 12,5 milioni di cui Euro 2,5 milioni relativi al perimetro della transazione ed Euro 10 milioni relativi al perimetro rimanente.La posizione finanziaria netta (debito) 2024 risulta pari ad Euro 9,2 milioni di cui Euro 6,5 milioni relativa al perimetro dell’Operazione ed Euro 2,7 milioni relativa al perimetro rimanente.Il totale attivo risulta pari ad Euro 81,1 milioni di cui Euro 31,1 milioni relativo al perimetro dell’operazione ed Euro 50 milioni relativo al perimetro rimanente.La posizione finanziaria netta stimata al 2024, considerando gli effetti della cessione, risulta positiva e pari ad Euro 5,2 milioni per effetto di: Euro 6,5 milioni di deconsolidamento linee di credito Gruppo Actual e di Euro 8 milioni di incasso per cessione quote al netto di costi stimati dell’Operazione.Sulla base delle stime al 2024, la plusvalenza generata per alienazione del 70% delle partecipazioni sarebbe pari ad Euro 1,6 milioni con un effetto economico, al netto dei costi stimati dell’Operazione, pari ad Euro 0,3 milioni.Alla luce e sulla base del successo dell’Operazione dovuto alle condizioni sospensive sopra descritte, si legge nella nota, "i dati finanziari per l’esercizio 2025 potrebbero subire una variazione legata al futuro assetto societario ed operativo del Gruppo, che potrebbero rendere non più attuali le informazioni previsionali comunicate al mercato riflettendosi, nel caso, in un nuovo Budget 2025 e nel nuovo Piano Industriale, che la società redigerà nei prossimi mesi".