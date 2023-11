TIM in tensione in vista primo CdA: al vaglio le offerte KKR e Merlyn

TIM

(Teleborsa) -, che vanta un progresso del 2,21% in Borsa,(venerdì e domenica) che dovrannosulla rete, saltata fuori a sorpresa la scorsa settimana, che non contempla la vendita di NetCo e chiede la sostituzione dell'Ad Pietro Labriola con l'ex Dg di TIM Stefano Siragusa.Ilsdarà la valutazione dell. Dopo la prima fase di valutazione, si passerà alla fase di deliberazione nella giornata di domenica. Va ricordato che nella proposta avanzata da KKR c'è spazio anche percon una quota del 20% e fino a 2,5 miliardi di investimento, tanto che l'esecutivo di Giorgia Meloni ha chiarito che considera questa offerta come l'unica alternativa valida.La proposta però sarà valutatapresentata dal, un fondo infrastrutturale che ha messo sul piatto undenominatoche non prevede la vendita della rete, ma l'uscita di TIM dalla divisione Consumer, e, un volto noto in casa TIM.E proprio, in una intervista a Il Sole 24 Ore, ha, affermando che è una soluzioneche "facilita la creazione della rete unica a guida Cdp, salvaguardando l'occupazione". L'ex manager di TIM ha anche, la quale ha comunque sollecitato il Board a consultare gli azionisti. "Il nostro piano è inclusivo: tutti possono contribuire, da Vivendi a Cdp, Kkr e Macquarie", afferma Siragusa, ribadendo che TimValue è "un piano solido" e dovrà trovare il consenso degli azionisti.Secondo gli analisti di, TimValue è "un chiarodi Tim" eappare anchementre la cesisone dellaimplicherebbe un premio di circa il 45% sull'attuale valore. Anche gli analisti diritengono che la vendita di Tim Brasil sarebbe sopravvalutata, implicando un potenziale valore del 100% di 10,5 miliardi rispetto all'attuale valore di mercato di 7,3 miliardi, così come la cessione del Consumer a 9 miliardi.