Ok premierato, concordato per autonomi, Piano Mattei per l'Africa: cosa ha deciso il CdM

(Teleborsa) -che si possono fare in Italia perchè se facciamo un passo indietro e guardiamo agli ultimi 20 anni abbiamo avuto 12 presidenti del Consiglio". Lo ha detto la premierdurante la conferenza stampa a palazzo Chigi dopo l'ok alla riforma costituzionale del premierato in Consiglio dei ministri. Sottolineando che "il testo raccoglie i suggerimenti raccolti durante il confronto sia con la maggioranza sia con l'opposizione, sia con la società civile, auspico un provvedimento che possa incontrare il più ampio consenso e che non vogliamo imporre" Meloni ha assicurato che "Verrà, invece, abolitaE' una "o e garantisce due obiettivi che dall'inizio ci siamo impegnati a realizzare:mettendo fine a ribaltoni, giochi di palazzo e governi tecnici" o "passati sulla testa dei cittadini", spiega Meloni durante la conferenza stampa sottolineando che l'altro obiettivo è "garantire che governi chi è stato scelto dal popolo" con "stabilità".. Io credo che sia una riforma fondamentale", ribadisce Meloni, " E' una priorità e proprio perché siamo stabili e forti abbiamo la responsabilità di cogliere questa occasione e per lasciare a questa nazione qualcosa che possa risolvere i propri problemi strutturali"."Quello che non funziona nel sistema è l'orizzonte di legislatura" che è troppo breve: così "si privilegia la spesa corrente invece che gli investimenti". InoltreIl governo ha anche delineato le regole del nuovo concordato preventivo biennale previsto nella bozza del decreto legislativo di attuazione della delega fiscale. Il patto tra Fisco e contribuenti permette a questi ultimi di accordarsi preventivamente con l’Agenzia delle entrate sulle tasse relative ai loro redditi che pagheranno nei due anni successivi, e che in questi 24 mesi saranno sempre le stesse, indipendentemente dal reale fatturato.C'è "un ulteriore importante provvedimento, un decreto legislativo sulla disciplina dell'accertamento fiscale favorendo la partecipazione del contribuente per un fisco più collaborativo con il contribuente senza abbassare la guardia sulla lotta all'evasione fiscale", spiega Meloni per la quale il concordato "è un segno di fiducia dello stato verso i contribuenti.: l’obiettivo messo nero su bianco nel testo del Piano Mattei, un decreto legge in sette articoli. Il Piano - di durata quadriennale -