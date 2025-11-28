Ucraina, Putin apre a "discussioni serie" sulla bozza del piano di pace

(Teleborsa) - Il presidente russo Vladimir Putin apre al piano di pace
in 28 punti elaborato da Stati Uniti e Russia e rivisto dalla UE insieme all'Ucraina, affermando che Mosca è pronta a discussioni "serie" sulla bozza
di proposta condivisa dagli USA anche con Kiev. Per il leader russo le linee generali
del piano concordato con gli USA potrebbero costituire la "base di un accordo"
che ponga fine al conflitto in Ucraina.
"In generale, concordiamo sul fatto che questa possa costituire la base per accordi futuri", ha affermato Putin
, aggiungendo che gli Stati Uniti sembrano "tenere in considerazione" la posizione della Russia
e per questo il Cremlino è pronto a portare avanti "discussioni serie" in occasione della visita del delegato statunitense a Mosca la prossima settimana.
È la prima volta che Putin dichiara pubblicamente di essere favorevole ad un piano di pace, dopo le intense trattative intervenute fra Stati Uniti, Ucraina ed alleati europei nei giorni scorsi.
Il Piano su cui Mosca è disposta a trattare è quello elaborato con gli USA, ma l'Ucraina e gli alleati europei si sono affrettati a modificare il piano, inserendo delle controproposte
, discusse a Ginevra lo scorso fine settimana, alla presenza di Zelensky, del gruppo dei Volenterosi e di una delegazione statunitense guidata dal Segretario di Stato americano Marco Rubio. L'attuale bozza, ridotta a 19 proposte chiave
, ha ricevuto il tiepido sostegno da parte di Kiev e sposta ora l'attenzione su Mosca, che dovrà dire se accetta il piano rivisto.
Uno stretto collaboratore di Putin
ha affermato nei giorni scorsi che il leader russo
non ha visionato la versione ufficiale, ma sulla bozza ufficiosa circolata a Mosca si dice disposto a trattare
, valutando alcuni punti positivamente, mentre su altri c'è bisogno di "un'analisi approfondita". Nonostante questo, il portavoce Dmitrij Peskov ha frenato gli entusiasmi
ed ha ha messo in guardia dal trarre conclusioni affrettate sulla fine della guerra.