Ucraina, Putin apre a "discussioni serie" sulla bozza del piano di pace

(Teleborsa) -in 28 punti elaborato da Stati Uniti e Russia e rivisto dalla UE insieme all'Ucraina, affermando che Mosca è pronta adi proposta condivisa dagli USA anche con Kiev. Per il leader russo ledel piano concordato con gli USA potrebbero costituire lache ponga fine al conflitto in Ucraina."In generale, concordiamo sul fatto che questa possa costituire la base per accordi futuri", ha affermato, aggiungendo che gli Stati Uniti sembranoe per questo il Cremlino è pronto a portare avanti "discussioni serie" in occasione della visita del delegato statunitense a Mosca la prossima settimana.È la prima volta che Putin dichiara pubblicamente di essere favorevole ad un piano di pace, dopo le intense trattative intervenute fra Stati Uniti, Ucraina ed alleati europei nei giorni scorsi.Il Piano su cui Mosca è disposta a trattare è quello elaborato con gli USA, ma, discusse a Ginevra lo scorso fine settimana, alla presenza di Zelensky, del gruppo dei Volenterosi e di una delegazione statunitense guidata dal Segretario di Stato americano Marco Rubio., ha ricevuto il tiepido sostegno da parte di Kiev e sposta ora l'attenzione su Mosca, che dovrà dire se accetta il piano rivisto.Uno strettoha affermato nei giorni scorsi che ilnon ha visionato la versione ufficiale, ma sulla bozza ufficiosa circolata a Mosca si dice, valutando alcuni punti positivamente, mentre su altri c'è bisogno di "un'analisi approfondita". Nonostante questo, il portavoceed ha ha messo in guardia dal trarre conclusioni affrettate sulla fine della guerra.