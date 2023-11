Tenaris dopo trimestre e buyback, cosa dicono gli analisti

Tenaris

Intesa SanPaolo

Mediobanca

(Teleborsa) - Si muove in calo a Piazza Affari il titoloche cede l'1,82% dopo il balzo della vigilia in scia alla pubblicazione dei risultati trimestrali e del buyback.Gli esperti diconfermano il giudizio "buy" e alzano il target price a 20,50 euro dai 19,2 indicati in precedenza. L'ufficio studi direitera la raccomandazione "hold" e alza il target di prezzo a 17,4 euro da 16,7.Perla valutazione resta "Neutral", ma lima il target price a 18 euro da 18,5.