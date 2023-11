USA, Intesa: dati mercato del lavoro coerenti con FOMC fermo a dicembre

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Ladipendenti non agricoli neglidopo il dato sorprendentemente forte di settembre, con la variazione dei non-farm payrolls che ha sorpreso al ribasso, risultando pari a 150 mila unità. Lo scrivono gli analisti della Direzione Studi e Ricerche didopo la pubblicazione dei dati da parte del Bureau of Labour Statistics.Viene fatto notare che si tratta di un, pari a circa la metà dei 297 mila nuovi occupati di settembre. Inoltre, laha mostrato che tra agosto e settembre sono stati creati oltre 100 mila posti di lavoro in meno rispetto a quanto precedentemente stimato.Secondo gli analisti, "(e che il picco del tasso sui fed funds sia stato raggiunto)". Tuttavia, come ha sottolineato più volte Powell nella conferenza stampa post-FOMC, la decisione sarà presa valutando la totalità dei dati: cruciali saranno a tal proposito le prossime due tornate di indicatori mensili sul CPI, nonché l'employment report di novembre (in cui bisognerà valutare se la tendenza al rallentamento dell’occupazione proseguirà nonostante la fine degli scioperi nel settore auto).