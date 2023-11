Datrix, Bytek vince la gara Iper per il Performance Marketing

Datrix

(Teleborsa) -del Gruppo, si è recentemente aggiudicata la gara per la gestione di Performance Strategy e Marketing Science per il Gruppo Finiper Canova. In particolare, sono stati affidati alla tech company la gestione delle campagne degli Ipermercati Iper La grande i e del servizio di spesa online IperDrive.it: per questi due brand è stata indetta in Marzo una gara, mirata a potenziarne la presenza digitale attraverso performance marketing sui canali paid.Il progetto firmato dal team di ByTek ha spostato l’asticella dell’innovazione più in alto, nella dimensione tech e AI-driven tipica della società e di tutto il Gruppo Datrix.Nell’ottica di un percorso di maturazione progressivo e condiviso e con l’obiettivo di avvicinare le conversioni dell’advertising di “Iper La grande i” ai reali obiettivi di business dell’azienda, ByTek è partita da un’analisi preliminare del customer journey, impostando una funnel strategy basata sui dati.Sei i pillar strategici su cui poggia il progetto: Marketing Mix Modeling, un approccio scientifico e davvero data-driven all’allocazione del budget; Enriched Bidding tramite AI, per impostare campagne in linea con il vero valore di business; Drive2Store, per portare e tracciare i clienti di Iper su tutti i touchpoint, anche phygital e offline; Audience AI, per segmentare la customer base in maniera efficace; Lift Experiments, per valutare le conversioni in modo incrementale; Advanced Tracking & KPI Audit, per costruire una base dati solida e di facile lettura.