Eventi e scadenze dell'8 maggio 2024

(Teleborsa) -- Parma - 22esima edizione della manifestazione di riferimento per il settore agroalimentare Made in Italy, frutto della collaborazione tra Fiere di Parma e Federalimentare.- Ottava edizione del festival organizzato da Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS),con lo scopo di sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite- Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia- Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea - Virtuale- La Fiera internazionale della filiera ortofrutticola, settore chiave del made in Italy, si svolge al Rimini Expo Centre e raccoglie 1400 espositori, (40% esteri) e 1500 top buyer da tutto il mondo, saloni tematici e un centinaio di eventi. A inaugurare la fiera alle ore 11 il Ministro Francesco Lollobrigida. Sarà presente anche il ministro Adolfo Urso08:30 -- Discussione emendamenti Superbonus con il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti presso la Commissione finanze del Senato09:30 -- Sala Conferenze Internazionali, Farnesina - L’evento è organizzato dalla Farnesina con Agenzia ICE e Confindustria Assafrica & Mediterraneo. Parteciperanno rappresentanti di 47 associazioni imprenditoriali africane, provenienti da 21 Paesi e degli esponenti delle omologhe associazioni italiane. Intervento di apertura del Vice Presidente del Consiglio, Antonio Tajani10:45 -- "Lavoro, Comunità, Futuro: la funzione sociale della cooperazione" l’Assemblea nazionale elettiva di Confcooperative si terrà al Teatro dell’Opera a Roma- Alla relazione di apertura del presidente Maurizio Gardini seguiranno gli interventi dei vicepremier Tajani e dei ministri Urso, Calderone, Fitto e Locatelli11:00 -- Evento digitale - ENGIE, con il Politecnico di Milano, presenta lo studio “Roadmap to 2030: scenari e indicazioni di policy alla luce dei nuovi target di decarbonizzazione”. Interverranno, tra gli altri, il CEO di ENGIE Italia, i Presidenti di ARERA e GSE e il Ministro Pichetto Fratin11:30 -- Palazzo Chigi - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra il Segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg15:00 -- Question time con il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti alla Camera dei deputati15:00 -- La Commissione Politiche UE, in merito all'indagine conoscitiva sull’efficacia dei processi d’attuazione delle politiche dell’Unione europea e di utilizzo dei fondi strutturali e d’investimento europei per il Sistema-Paese, svolge l'audizione di Raffaele Fitto, Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR17:00 -- Il convegno si svolge presso la Sala della Regina. Saluti del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, del Ministro per le Riforme istituzionali, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Conclude Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio. Appuntamento organizzato dalla Fondazione De Gasperi in collaborazione con la Fondazione Craxi20:15 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi svolge l’audizione dell’amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, e del direttore generale corporate della Rai, Giampaolo Rossi- CDA: Esame dell’informativa finanziaria al 31 marzo 2024- CDA: Approvazione informazioni periodiche aggiuntive al 31 marzo 2024- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 marzo 2024- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del Primo Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2024 - Dopo la riunione del CDA seguirà la presentazione dei risultati economico finanziari agli analisti e alla comunità finanziaria- Assemblea: Bilancio- CDA: Esame dell’andamento dei ricavi nel primo trimestre dell’esercizio 2024- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione Trimestrale Consolidata al 31.03.2024- CDA: Risultati del I trimestre 2024- Assemblea: Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2023 - Unica convocazione- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio18:00 -- Appuntamento: Conference call di presentazione dei risultati consolidati del Gruppo BPER al 31 marzo 2024 con l'AD Gianni Franco Papa