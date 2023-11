GPI si aggiudica secondo posto per tre lotti gara Consip su Sanità digitale

GPI

(Teleborsa) -, società quotata sul mercato EXM (Euronext Milan), leader nei Sistemi Informativi e Servizi per la Sanità e il Sociale, comunica che ilin qualità di mandataria, si è posizionato alapplicativi (su quattro) della, avente per oggetto l’Accordo quadro relativo allaper gli enti del Servizio Sanitario Nazionale. L’aggiudicazione è definitiva e già efficace.Questa è labandita da Consip che permette di, finalizzata alla trasformazione digitale della sanità. La gara,dei dati sanitari, è stata bandita in coerenza con laAnche questa gara è strutturata nelle due macroaree Nord e Centro-Sud.dei 3 lotti applicativi aggiudicati è pari a, con un’estensione possibilepotrà beneficiare di unadi affidamenti diretti e potràcompetitivo con gli altri aggiudicataridel massimale di ciascun lotto in cui risulta aggiudicatario. La, all’interno dell’RTI èL’Accordo quadro avrà una durata pari a 24 mesi, con possibilità di proroga fino a un massimo di 12 mesi in costanza di massimale. I singoli contratti attuativi avranno una durata massima di 48 mesi dalla data di stipula.