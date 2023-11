Ardian e Prelios SGR vendono immobile di Assago a Inovalis

(Teleborsa) -, società leader a livello mondiale negli investimenti in private markets, e, tra le principali SGR italiane immobiliari e mobiliari, hanno annunciato la vendita, a, primario gestore immobiliare francese, di un, all'interno del Milanofiori Business Park.L'immobile ha unae 125 posti auto. É composto da 6 piani ad uso direzionale, 1 piano terra con due unità food & beverage a servizio degli uffici, un piano interrato con parcheggi ed archivi.Ardian e Prelios SGR hanno condotto undal 2018 al 2021, con gli interventi realizzati che hanno favorito l'attività di locazione e permesso di incrementare l'occupancy, passata dal 51% al momento dell'acquisto nel 2017 al 100% di oggi, attirando società nazionali ed internazionali di elevato standing."Nonostante le perplessità espresse dal mercato negli ultimi mesi sul settore degli uffici in location al di fuori dei centri città, siamo soddisfatti di come il processo di valorizzazione implementato sull'immobile abbia permesso di locarlo interamente a tenant internazionali di primario standing dimostrando la forte domanda di mercato per spazi di Grado A e la spiccata capacità di asset management di Ardian nel valorizzare i propri asset", ha commentato"Siamo soddisfatti di aver completato, tramite l'ultimo step della cessione sul mercato, il percorso di riposizionamento e valorizzazione dell'immobile di Assago attraverso il consolidamento del profilo locativo e l'incremento qualitativo dell'asset anche sotto il profilo della sostenibilità. In un momento di particolare contrazione del mercato, questa operazione conferma l'esperienza di Prelios SGR nell'attuare mirate attività di asset management determinanti nel contribuire a migliorare la qualità del prodotto immobiliare per renderlo appetibile a investitori di profilo internazionale", ha commentato