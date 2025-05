X3G MergeCo (Prelios), S&P assegna rating "B+" con outlook stabile

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - S&P Global Ratings ha assegnato una X3G MergeCo SpA, il veicolo finanziario utilizzato dal gruppo ION per acquisire Prelios., fondata da, è una holding di investimento con capitale permanente che, tramite le proprie controllate operative, serve numerose istituzioni finanziarie globali, banche centrali e società di capitali. In Italia ION opera, fra le altre, tramite le controllate Cerved Group, società attiva nei servizi di fornitura di informazioni di natura societaria e commerciale (dati e analytics), nella valutazione e gestione di crediti e altri asset problematici per conto terzi, nonché nell’offerta di informazioni specifiche, analisi di mercati e altri servizi e progetti di consulenza personalizzata, e Cedacri, società attiva nel mercato dello sviluppo di soluzioni di Information Technology.S&P prevede che il. Prevede che ION sarà in grado e disposta a mantenere il livello di indebitamento di Prelios a circa 600 milioni di euro nei prossimi 12-18 mesi. Comprende l'intenzione di ION di utilizzare parte dei proventi derivanti dall'emissione di obbligazioni senior garantite al livello di Prelios nel 2025 per rimborsare le linee di credito da 600 milioni di euro inizialmente aperte per finanziare l'acquisizione di Prelios. Prevede che il margine EBITDA di Prelios aumenterà gradualmente fino a circa il 45% nel 2026, rispetto al 40% calcolato a fine 2024. "Il continuo aumento dei ricavi, il controllo dei costi operativi e le sinergie di costo che inizieranno a concretizzarsi dopo l'acquisizione guideranno il miglioramento", si legge in una nota.S&P si aspetta che il posizionamento di Prelios come importante operatore privato nelnel 2025 e nel 2026. Prevede che i contratti di servicing per gli unlikel-to-pay di 10 e 6 anni con, rispettivamente i due maggiori operatori bancari in Italia, costituiranno la base per un importante afflusso di ricavi ricorrenti in futuro. A fine 2024, la linea di business dedicata alla gestione degli unlikel-to-pay costituiva circa il 60% dell'EBITDA di Prelios. Prevede inoltre che Prelios rimarrà un attore rilevante nel mercato più maturo delle esposizioni deteriorate in Italia, contribuendo per oltre il 20% all'EBITDA di Prelios a fine 2024, diversificando al contempo nel mercato immobiliare.