Fed, Bowman: disposta a sostenere aumento tassi in una prossima riunione

(Teleborsa) - "Pur continuando ad aspettarmi chedel 2% in modo tempestivo, ho sostenuto la decisione del FOMC della scorsa settimana di mantenere l'intervallo obiettivo all'attuale livello mentre continuiamo a valutare le informazioni in arrivo e le loro implicazioni per le prospettive". Lo ha affermato, che fa parte del Board of Governors della Federal Reserve, ad un evento a Columbus (Ohio)."Attualmente, il tasso dei federal funds sembra essere restrittivo e le condizioni finanziarie sono diventate più restrittive da settembre - ha aggiunto - Parte di questo inasprimento è avvenuto attraverso i rendimenti obbligazionari a lungo termine, che possono essere volatili nel tempo al variare delle condizioni. Non conosciamo ancora gli effetti dell'inasprimento delle condizioni finanziarie sull'attività economica e sull'inflazione. Inoltre, c'è unriguardo all'economia e alle prospettive economiche, soprattuttoin corso"."È importante notare che la politica monetaria non segue un percorso prestabilito - ha detto Bowman - Io e i miei colleghi prenderemo le nostreRimango tuttavia disposto a sostenere l'aumento del tasso dei federal funds in una prossima riunione nel caso in cui i dati in arrivo indichino che i progressi sull'inflazione sono in fase di stallo o non sono sufficienti a portare l'inflazione al 2% in modo tempestivo".