Ferrari prosegue il programma di buyback con l'avvio di una quarta tranche

Ferrari

cavallino rampante di Maranello

(Teleborsa) -ha annunciato l’intenzione dinel suodi circa 2 miliardi di euro, da eseguirsi entro il 2026 con unadi valore fino acon inizio dall'8 novembre 2023 ("Quarta Tranche") e termine entro il 26 giugno 2024, costituita in due parti, di cui la prima fino ad un massimo di 250 milioni di euro, da eseguire sul mercatoe la seconda fino ad un massimo di 100 milioni di euro da eseguire sulCon le tre precedenti Tranche del citato programma pluriennale di acquisto di azioni proprie eseguite fino al 20 ottobre 2023, la Società ha acquistato un totale di 2.334.284 azioni ordinarie proprie su EXM e e NYSE, incluse le operazioni di Sell to Cover, per un controvalore complessivo di euro 559.196.761,15.L’autorizzazione al riacquisto scadrà il 13 ottobre 2024 a meno che l’autorizzazione non sia estesa o rinnovata precedentemente a tale data.Sul listino milanese, giornata incolore per il, che chiude la seduta del 7 novembre con una variazione percentuale negativa dello 0,32% rispetto alla sessione precedente.