Giglio.com, ricavi 9 mesi salgono a 39,1 milioni di euro

Giglio.com

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della vendita online per la moda di lusso multimarca, ha chiuso iconpari a 39,1 milioni di euro e conpari a 45,6 milioni di euro, in crescita rispettivamente del 17% e del 22% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, nonché del 63% e 71% rispetto allo stesso periodo del 2021.Due terzi del GMV sono realizzati all', con strategia di ri-focalizzazione sull'in un contesto di forte incertezza della domanda di beni di lusso in Nord America e Asia. GMV in forte crescita proprio nel vecchio continente: Germania (135%), Austria (114%), Svizzera (66%), Francia (67%), Paesi Bassi (115%).Inoltre, la crescente incidenza delle selezioni di prodotto piùdetermina un +10% sul valore medio dei prodotti venduti rispetto allo stesso periodo del 2022."Ci muoviamo in un contesto di mercato in cui lo shopping euforico post-pandemico ha ceduto il passo ad un- ha commentato il- Proprio alla luce di ciò, i risultati che presentiamo oggi rappresentano una vera e propria conferma della nostra capacità non solo di acquisire quote di mercato, ma di puntare strategicamente ed energicamente all’obiettivo primario della redditività, grazie al nostro modello di business, resiliente alle intemperie".