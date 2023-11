Innovazione, al via il bando ENEA per progetti PoC con le imprese

(Teleborsa) - Prende il via ilper il finanziamento di, il programma interno finalizzato aindustriale a sostegno dell’innovazione nel settore produttivo.Le aziende interessate - spiega ENEA - avrannoe sviluppare di undall’Agenzia in varie aree tematiche, alcune delle quali suggerite dal Comitato Tecnico Scientifico dell’ENEA.riguardano principalmente:(41%); applicazioni per il riutilizzo dei materiali e i processi dell’(38%);(33%);(29%), soluzioni tecnologiche innovative per applicazioni nell’, per l’automazione dei, per i beni culturali e le. Sono compresi fra le proposte tecnologiche, ad esempio, nuovi, sistemi di monitoraggio avanzati edVerrà erogataper il suo Programma PoC nel triennio 2023-2025, a cui vanno aggiunti ulteriori 500 mila euro, a valere su risorse messe a disposizione dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy nell’ambito del PNRR, che sono già stati impegnati nel corso del 2023 per finanziare 9 progetti PoC."Il programma PoC dell’ENEA si ispira ad une finanzia solo progetti di sviluppo di tecnologie ENEA in collaborazione con imprese e investitori", spiega, responsabile del Servizio ENEA di Valorizzazione iniziative per l’innovazione, aggiungendo "si punta a minimizzare il rischio per le imprese di investire in tecnologie ancora con un livello di maturità tecnologica relativamente basso e, al contempo, a far incontrare i bisogni del mercato con le competenze e i risultati della ricerca pubblica".- con un contributo che copradei costi del progetto PoC prescelto - verrà concesso undel brevetto sviluppato e degli ulteriori eventuali risultati.Istituito nel 2018, il programma PoC dell’ENEA ha finanziato finora con oltre 1,6 milioni di euro lo sviluppo di 36 progetti con partner industriali, mirando alla creazione di partnership strategiche per l’innovazione.