Poste, utile 9 mesi a 1,5 miliardi

Poste Italiane

(Teleborsa) -chiude il terzo trimestre 2023 cona 2,8 miliardi di euro, in crescita del 3,6% in un anno, e pari 8,9 miliardidell'anno, (+6,8% su base annua rispetto ai primi mesi del 2022).L'si è attestato a 1,5 miliardi di euro, +5,8% rispetto allo stesso periodo del 2022, nei primi 9 mesi dell'anno, mentre nel terzo trimestre, è pari a 382 milioni, in calo del 15,9% rispetto al terzo trimestre del 2022.L'dei primi nove mesi si attesta a 2,1 miliardi di euro, in crescita dell'1,5% su base annua., ha commentato: "I risultati dei primi nove mesi del 2023 vanno oltre il nostro piano strategico, con ricavi in crescita su base annua del 7%, pari a circa 9 miliardi di euro e un risultato operativo (EBIT) che ha raggiunto euro 2,1 miliardi. Tutto ciò è stato ottenuto anche grazie ad una continua razionalizzazione dei costi, in un contesto caratterizzato da inflazione. Sulla base di questi solidi risultati,sul risultato operativo (EBIT) per il 2023, dall’obiettivo originario di 2,5 miliardi a 2,6 miliardi. Il 22 novembredi 24 centesimi di euro per azione (DPS), per un totale di 307 milioni, che risulta in crescita del 13% rispetto allo scorso anno.che presenteremo il prossimo anno insieme ai risultati per l’intero esercizio del 2023. Con il nuovo piano andremo a delineare la strategia alla base della trasformazione del nostro business logistico e dell’evoluzione del nostromodello di servizio, volto a massimizzare il valore della nostra piattaforma".