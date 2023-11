Senza slancio l'indice delle società High Tech italiane (+0,62%), scambi al rialzo per Sesa

comparto tecnologico a Milano

(Teleborsa) - Lieve rialzo per il, che si attesta sulla linea di parità. Brilla, invece, l'Ilha aperto a quota 138.403,2, per portarsi a 139.362,9, in rialzo di 857,4 punti rispetto alla chiusura di ieri, mentre l'avanza dell'1,55% a 854.Tra i titoli del, piccolo spunto rialzista per, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,58%.Tra i titoli adell'indice tecnologia, risultato positivo per, che lievita del 2,65%.Rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile dell'1,92% sui valori precedenti.Tra i titoli adel comparto tecnologia, apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,72% sui valori precedenti.Composto rialzo per, che archivia la sessione con un guadagno dell'1,39%.Controllato progresso per, che chiude in salita dell'1,06%.