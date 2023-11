BCE, aspettative sull'inflazione sono aumentate "notevolmente"

(Teleborsa) - Le"sono", mentre le aspettative per i prossimi tre anni sono rimaste invariate. È quanto emerso dal Consumer Expectations Survey della, nel quale viene evidenziato che le aspettative di crescita del reddito nei prossimi 12 mesi sono rimaste invariate e che le aspettative di crescita economica sono diventate più negative.Il tasso medio di inflazione percepitaè salito all'8,0% dal 7,9%. Le aspettative mediane di inflazione per isono aumentate notevolmente al 4,0%, dal 3,5% di agosto e dal 3,4% di luglio, mentre quelle per l'inflazione su tre anni sono rimaste invariate al 2,5%. Le aspettative di inflazione, in particolare su un orizzonte triennale, sono rimaste ben al di sotto del tasso di inflazione percepito in passato. L'incertezza sulle aspettative di inflazione per i prossimi 12 mesi è aumentata. L'andamento delle percezioni e delle aspettative di inflazione è rimasto strettamente allineato tra i gruppi di reddito, sebbene gli(di età compresa tra 18 e 34 anni) abbiano continuato a segnalarerispetto agli intervistati più anziani (di età compresa tra 55 e 70 anni).I consumatori si aspettano che il loronei prossimi 12 mesi aumenti dell'1,2%, come nel mese di agosto. Come nel mese precedente, ciò è stato principalmente determinato dalle aspettative dei consumatori nel quintile di reddito più basso, che sono aumentate ulteriormente, mentre le aspettative dei consumatori negli altri quattro quintili sono rimaste sostanzialmente stabili o addirittura sono diminuite. La percezione dellanei 12 mesi precedenti è scesa ulteriormente al 6,2%, dal 6,4% di agosto e dal 6,7% di luglio. Il calo della crescita della spesa nominale percepita è stato prevalente tra i gruppi di reddito, con la notevole eccezione del quintile di reddito più alto, che ha percepito un aumento della crescita della spesa. Le aspettative di crescita della spesa nominale nei prossimi 12 mesi sono leggermente aumentate al 3,4%, dal 3,3% di agosto.Le aspettative diper i prossimi 12 mesi sono state più negative, attestandosi al -1,2%, rispetto al -0,8% di agosto. In linea con le aspettative più basse per la crescita economica, le aspettative per ilsui prossimi 12 mesi sono aumentate all'11,4%, rispetto all'11,1% di agosto. I consumatori continuano ad aspettarsi che il tasso di disoccupazione futuro sarà solo leggermente superiore al tasso di disoccupazione attuale percepito (11,1%), il che implica un mercato del lavoro sostanzialmente stabile. Il quintile di reddito più basso continua a segnalare i tassi di disoccupazione attesi e percepiti più elevati.I consumatori si aspettano che ilaumenterà del 2,2% nei prossimi 12 mesi, leggermente inferiore a quello di agosto (2,3%). Le aspettative sui tassi d'interesse ipotecari a 12 mesi sono aumentate ulteriormente al 5,4%, dal 5,2% di agosto. Ciò ha segnato il livello più alto dall'inizio dell'indagine ed è stato di 0,6 punti percentuali in più rispetto alla fine del 2022. L'aumento è stato generalizzato tra tutte le fasce di età e di reddito, ad eccezione della fascia di reddito più alta. L'nei 12 mesi precedenti si è notevolmente ristretto rispetto ad agosto, così come le aspettative di accesso al credito nei successivi 12 mesi, raggiungendo entrambi i livelli più ristretti dall'inizio dell'indagine.