PayPal,. arriva pagamento bollette pagoPA direttamente in app

Enel

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -un nuovo servizio didirettamente dallasemplicemente scansionando un. L'italia diiventa cosìquesta funzionalità direttamente dall’app PayPal grazie allaI pagamenti pagoPA sull'app PayPal possono essere effettuatisu un documento fisico o digitale e selezionando ilpreferito, ossia il saldo, un conto corrente bancario o una carta di credito. Il pagamento viene successivamente elaborato e l'utente riceve una, insieme a una ricevuta digitale inviata all'indirizzo e-mail specificato.Questa nuova funzionalità è resa possibile grazie alla, fintech italiana di prossimità partecipata da. Le due aziende si sono unite per offrire nuovi servizi agli oltre 10 milioni di conti PayPal attivi in Italia. E grazie a Mooney, PayPal rafforza il suo impegno in Italia, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, offrendo un'esperienza digitale migliorata e introducendo un’ulteriore modalità per semplificare i pagamenti verso gli enti pubblici."L'annuncio di oggi è molto più di una semplice funzionalità aggiunta alla nostra app, è il risultato di un continuo ascolto delle esigenze dei nostri clienti quando si tratta di facilità d'uso, mettendo la loro sicurezza al primo posto", commenta, Senior Director, PayPal Italia."La scelta di un leader mondiale come PayPal di collaborare con Mooney è la dimostrazione del primato tecnologico raggiunto dal nostro Gruppo che oggi propone diverse soluzioni su misura per i clienti che vogliono offrire servizi di pagamento all'avanguardia, sicuri, comodi e caratterizzati da elevata flessibilità", commenta, Amministratore Delegato Mooney.