BCE, spread italiano probabilmente aumentato per notizie su manovra

(Teleborsa) - I rendimenti dei titoli sovrani a lungo termine dell'eurozona si sono mossi sostanzialmente in linea con i tassi risk-free in un contesto di "". Lo afferma la Banca centrale europea (BCE) all'interno dell'Economic Bulletin pubblicato oggi Il 25 ottobre il rendimento medio ponderato per il PIL dei titoli di Statodell'area euro si collocava attorno al 3,5%, circadel livello registrato all'inizio del periodo in esame."I rendimenti dei titoli sovrani a dieci anni nell'area euro si sono mossi sostanzialmente in linea con i tassi risk-free a lungo termine - viene spiegato - I movimenti degli spread sovrani sono stati molto contenuti durante tutto il periodo in esame, ad eccezione dello, che si è, probabilmente riflettendo fattori peculiari legati, tra l'altro, alle".La BCE aggiunge che l'aumento dei tassi a lungo termine nell'area euro ha; il rendimento dei titoli di Stato statunitensi a dieci anni è aumentato di 41 punti base attestandosi al 4,7%, mentre il rendimento dei titoli di Stato del Regno Unito è aumentato di 20 punti base attestandosi al 4,5%.