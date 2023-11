Cresce il numero di italiani residenti all'estero: sono quasi 6 milioni (+91% rispetto al 2006)

(Teleborsa) - Aumenta il numero di. È quanto emerge dalla XVIII edizione del "" della Fondazione Migrantes pubblicato ieri. Al 1° gennaio 2023 i connazionali iscritti all’Aire (l’anagrafe degli italiani residenti all’estero) sono infatti 5.933.418, il 10,1% dei 58,8 milioni di italiani residenti in Italia. La presenza degli italiani all'estero è cresciuta dal 2006 a oggi del +91%. Le italiane all'estero sono praticamente raddoppiate (99,3%), isono aumentati del +78,3% e glidel +109,8%. Isono cresciuti, dal 2006, del +175%, le acquisizioni di cittadinanza del +144%, le partenze per espatrio del +44,9%, ida altra Aire del +70%.Il 46,5% dei quasi 6 milioni di italiani residenti all'estero è di(il 15,9% delle sole Isole), il 37,8% del(il 19,1% del Nord Ovest) e il 15,8% del. Nell’ultimo anno per la prima volta il motivo “” nell'iscrizione all'Aire è stato superato dalla nascita all’estero da cittadini italiani (43,4%, quasi 91 mila iscrizioni).Al contrario di quanto avviene in Italia, inoltre, la comunità all’estero è sempre più. Crescono le classi di età di giovani, giovani adulti e adulti maturi: il 23,2% (oltre 1,3 milioni) ha tra i 35 e i 49 anni; il 21,7% (più di 1,2 milioni) ha tra i 18 e i 34 anni. Laè la principale regione d’origine (oltre 815 mila). Seguono la(quasi 611 mila), la(+548 mila), il(+526 mila) e il(quasi 502 mila). Il 48,2% dei 6 milioni di italiani all’estero è donna (oltre 2,8 milioni).L’accoglie oltre 3,2 milioni di connazionali (il 54,7% del totale) in fuga. Segue ilcon oltre 2,3 milioni (40,1%). Il 16,4% delle iscrizioni per espatrio ha riguardato il; il 13,8% la; il 10,4% lae il 9,1% la. I primi quattro paesi, tutti europei, raccolgono il 50% del totale delle partenze. Le comunità italiane più numerose sono in(oltre 921 mila iscritti, il 15,5% del totale), in Germania (oltre 822 mila, il 13,9%), in Svizzera (oltre 639 mila, il 10,8%). Seguono Brasile, Francia, Regno Unito e Stati Uniti d’America.Dal Rapporto è emerso anche l'aumento del numero di chi, dopo aver vissuto all'estero per un periodo, rientra in patria. ''Durante il decennio 2012-2021, il numero deidall'estero dei cittadini italiani è più che raddoppiato passando dai 29 mila nel 2012 ai circa 75 mila nel 2021 (+154%). Una tendenza che, dopo una sostanziale stabilità nei primi quattro anni del decennio, appare in continuo aumento'', si legge nel documento.''Un'analisi più dettagliata deldi rientro dei giovani per titolo di studio e genere mostra una differente composizione dei rimpatri: la quota di chi rientra con la laurea o un titolo post-laurea (master, dottorato, ecc.) nel 2021 è maggiore rispetto a quella osservata all'inizio del decennio – prosegue il rapporto –. L'incidenza delleè sempre superiore rispetto a quella dei loro coetanei rimpatriati nello stesso anno. Dal 2012 al 2021, un giovane laureato su cinque rientra dal Regno Unito, il 9% dalla Germania, l'8% dal Brasile e il 6% dalla Francia o dalla Svizzera".