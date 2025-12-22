Pranzo e cenone di Natale: 2,7 miliardi la spesa totale

(Teleborsa) -la spesa media pro capite, per un totale dion il budget previsto che risulta inferiore del 23% rispetto al 2024. Mancano poche ore all’arrivo di Babbo Natale, ma quanto spenderanno gli italiani quest’anno per il pranzo o il cenone di Natale? E' la domanda a cui risponde l'indagine cheFacile.it ha commissionato all’istituto di ricerca EMG Different., pari ad oltre 34,6 milioni di individui. La percentuale arriva a sfiorare il 100% (93% per la precisione) se si isola il solo campione dei residenti nel Meridione e nelle Isole.Come detto, q. A mettere a budget l’importo maggiore saranno i 65-74enni con una spesa pro capite di ben 84 euro. Guardando invece alle aree geografiche, saranno i residenti del Centro Italia a spendere di più (70 euro); sotto la media nazionale la cifra prevista dagli abitanti del Nord Est (61 euro) e del Nord Ovest (54 euro).percentuale equivalente a 2,7 milioni di italiani, ha dichiarato che il budget per il cenone o pranzo 2025 sarà inferiore rispetto a quello impiegato nel 2024, è altrettanto vero che il 24% dei rispondenti, pari a circa 4.348.601 individui, spenderà di più.a chi ha dichiarato che spenderà meno rispetto al 2024, le motivazioni principali sono di natura economica: il 60,4% dei rispondenti ha dichiarato che sono aumentate altre spese e quindi preferisce tagliare su questi costi, mentre il 34,5% ha ammesso di trovarsi in un periodo di difficoltà economica.Cone, in particolare, del caro-alimenti. Va infatti evidenziato che, negli ultimi 5 anni, il costo degli alimentari è aumentato in media del 25% (Dati Consumerismo). Per questa ragione, e per non dover rinunciare al piacere di una bella tavola natalizia in cui celebrare le feste assieme ai nostri cari, è bene mettere in atto alcuni accorgimenti; primo fra tutti quello di preferire sempre alimenti a chilometro zero, locali e, anche, di stagione.la tentazione di pasti pantagruelici e di tarare correttamente la spesa in base al numero (e all’età!) dei commensali. Riciclare, poi, anche a tavola è ormai una regola, soprattutto in6 periodi, come il Natale, nei quali si mangia decisamente più della norma.