Excellera acquista Value Relations per crescere nel settore Life Science

(Teleborsa) -, gruppo attivo da 20 anni nella consulenza strategica nel settore life science, con oltre 15 dipendenti e doppia sede, a Roma e a Milano,. Excellera, gruppo multidisciplinare attivo nei government affairs e reputation management, è nato a gennaio 2023 dall'unione tra Cattaneo Zanetto Pomposo & Co. e Community grazie al fondo Xenon Private Equity."Il Gruppo diventa da oggi un punto di riferimento nazionale anche in ambito Life Science - ha dichiarato, Presidente di Excellera Advisory Group e Partner di Xenon Private Equity - L'operazione ci consente, infatti, di proseguire lungo quel percorso di crescita attraverso il quale Excellera punta a integrare e, confermando lo spirito di eccellenza con cui è nata".L'operazione "assume" - si legge in una nota - perché rafforza la leadership di Excellera Advisory Group in ambito salute e sanità integrando l'expertise di Value Relations, guidata da Massimo Cherubini e Marco Giorgetti, nel market access farmaceutico e patient advocacy con quella in ambito public affairs maturata dai team di Cattaneo Zanetto Pomposo & Co. coordinati da Alberto Cattaneo, permettendo di mettere a disposizione dei clienti un team interdisciplinare specializzato in Life Science, capace di costruire e tutelare la reputazione di imprese e associazioni verso i media, le istituzioni e gli attori della filiera.Sul piano societario, l'operazione vedràdi Value Relations da parte di Excellera Advisory Group. Al contempo, Massimo Cherubini e Marco Giorgetti, che manterranno le proprie cariche in Value Relations, reinvestiranno pariteticamente in Excellera, divenendo soci del Gruppo. Non sono stati divulgati i dettagli finanziari dell'accordo.