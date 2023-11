Enac ospita il seminario su intelligenza artificiale e cybersecurity di EATEO

(Teleborsa) - "Intelligenza artificiale e cybersecurity come nuove sfide dell'aviazione: il ruolo della formazione" e` il tema delda European Association of Aviation Training and Education Organizations – EATEO, organizzazione europea di cui il Direttore Generale Enac, Alessio Quaranta, e` Presidente dal 2017. EATEO si occupa di formazione aeronautica a favore di tutte le componenti del sistema aviazione, tra cui regolatori, compagnie aeree, aeroporti, fornitori di servizi di navigazione aerea, associazioni di categoria, universita`, centri di ricerca.Il seminario, organizzato in collaborazione con Flight Safety Foundation- Mediterranean FSF- MED, altra organizzazione che opera nel settore della formazione aeronautica, ha visto l. Obiettivo dell’incontro e` richiamare l’attenzione e confrontarsi sui t, per aumentare da una parte la conoscenza e la consapevolezza della minaccia che deriva dalla criminalita` informatica in ambito aeronautico, dall’altra le opportunita` e le sfide rappresentate dalle innovative interazioni tra uomo e macchina.I lavori sono stati aperti dall’intervento delche ha evidenziato "Abbiamo sentito l’esigenza di organizzare questo seminario per condividere una strategia comune europea: la formazione del personale del comparto deve essere adeguata e con competenze professionali elevate che possano prevenire e tutelare la sicurezza, sia safety sia security, e l’incolumita` rispetto a interferenze informatiche che esporrebbero il settore a situazioni di crisi. Anche l’altro tema oggetto dell’incontro, l’intelligenza artificiale, rappresenta una sfida per tutti noi, ma anche un’opportunita` che deve essere affrontata con percorsi formativi armonizzati a livello internazionale, in virtu` della natura intrinseca del trasporto aereo che va oltre i confini".