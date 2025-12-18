Mimit lancia IPCEI per intelligenza artificiale e semiconduttori

(Teleborsa) - Ilha avviato le manifestazioni di interesse persu. Due settori chiave per cui si intende perseguire la strategia europea di una autonomia tecnologica dell'Unione Europea e sostenere soluzioni di IA avanzate, sicure e competitive e una maggiore autonomia e competitività nei chips."Si tratta di due strumenti preziosi per raggiungere l'obiettivo di una sovranità tecnologica europea, pilastri indispensabili anche per la competitività del nostro Made in Italy, che da sempre si contraddistingue per l'alto tasso di innovazione", ha dichiarato ilNel dettaglio,intende creare un ecosistema europeo di intelligenza artificiale sovrana, a copertura dell'intera catena del valore: sviluppo e addestramento di modelli base aperti, implementazione efficiente e soluzioni personalizzate. L'iniziativa vuole promuove nuovi modelli, basati su infrastrutture open source e in grado di far dialogare imprese e pubblica amministrazione, per settori chiave come energia, telecomunicazioni, difesa, finanza e aerospazio.L'si pone, invece, l'obiettivo di creare un ecosistema di applicazioni innovative nei semiconduttori avanzati, per rispondere alle esigenze dell'industria europea, in uno scenario che vede la microelettronica determinante in settori come intelligenza artificiale, automazione, sicurezza e sostenibilità.sono quelli di presentare progetti che siano altamente innovativi, contribuiscano agli obiettivi UE, siano resilienti a eventuali fallimenti di mercato e aperti a integrazioni internazionale, dimostrino sia l'esigenza del finanziamento pubblico sia la disponibilità di un cofinanziamento da parte del proponente, generino effetti positivi sull'economia e società e, infine, rispettino il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH) né distorsioni alla concorrenza.I soggetti interessati potranno presentare una manifestazione di interesse entro il 30 gennaio 2026, secondo le indicazioni riportate sul sito del Mimit per i due rispettivi IPCEI.