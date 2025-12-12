Egomnia si aggiudica un nuovo contratto pluriennale e rafforza il focus sull’intelligenza artificiale

Egomnia

(Teleborsa) -, società attiva nel settore ICT e quotata sul mercato Euronext Growth Milan - segmento professionale (EGM PRO), ha comunicato di essersi aggiudicata un ulteriorecon un, rafforzando il proprio posizionamento nel settore dell’intelligenza artificiale.L’accordo, con durata fino al 2028, presenta unpari a circa due terzi dei ricavi registrati dalla Società al 31 dicembre 2024, al netto degli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni. Gli effetti sugli ordinativi sono attesi a partire dal primo semestre 2026, con possibilità di rinnovo tramite nuove gare d’appalto alla scadenza., Presidente del CdA di Egomnia, ha commentato: "La nuova commessa, la quale ha un impatto economico significativo è focalizzata su attività strategiche del core business aziendale, conferma l’ulteriore rafforzamento della domanda verso le soluzioni tecnologiche di Egomnia. Tale risultato testimonia la capacità della Società di scalare servizi ad alto valore aggiunto e di generare impatti tangibili nei processi di digital transformation. Egomnia continuerà a investire in ricerca e sviluppo, con l’obiettivo di ampliare l’offerta basata su tecnologie di intelligenza artificiale e consolidare la propria posizione nei settori chiave dell’innovazione digitale".