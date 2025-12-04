Fibercop e Microsoft Italia insieme per sistema di edge cloud nazionale

(Teleborsa) -hanno siglato un’intesa strategica per portare la potenza del- spiega la nota - punta a offrire servizi cloud e di intelligenza artificiale innovativi e sicuri, a bassa latenza e nel pieno rispetto della sovranità dei dati, rispondendo alle esigenze delle imprese e della pubblica amministrazione.si inserisce nel più ampio quadro di collaborazione tra FiberCop e Microsoft, che vantano una cooperazione di lunga data su progetti strategici di AI agentica e servizi cloud all’avanguardia.“Attraverso la collaborazione con MicrosoftItalia, FiberCop compie un ulteriore passo avanti nella missione di diventare il campione digitale italiano - ha commentatoPresidente e Amministratore Delegato di FiberCop. “Ampliando la propria infrastruttura in fibra con servizi di calcolo avanzati, FiberCop sarà in grado di offrire una gamma più ampia di soluzioni digitali. La nostra forza risiedenell’estensione unica e capillare degli asset aziendali e nell’esperienza senza pari nella gestione di infrastrutture critiche, che ci consentono di accelerare la transizione digitale dell’Italia e ridurre il divario digitale. Grazie a queste capacità, FiberCop è meglio posizionata di qualsiasi altro player sul mercato per guidare l’innovazione e sostenere il futuro digitale del Paese”.Questa nuova iniziativa integra l’esperienza globale di Microsoft in ambito cloud ed intelligenza artificiale con la rete in fibra e la rete edge di FiberCop su scala nazionale, creando un’architettura diffusa in grado di supportare l’analisi in tempo reale dei dati ed applicazioni IoT delle aziende clienti su tutto ilaccelererà l’innovazione sul fronte cloud e intelligenza artificiale offrendo nuove applicazioni, risorse e servizi dal cloud all’edge. Azure Local è la soluzione Microsoft di infrastruttura distribuita che estende le funzionalità di Azure agli ambienti di proprietà delle organizzazioni. Consente la distribuzione locale di applicazioni moderne e legacy in sedi distribuite o caratterizzate da requisiti disovranità.“Con Azure Local e la rete edge di FiberCop permetteremo alle organizzazioni di tutto il Paese di innovare dal cloud all’edge, mantenendo il pieno controllo sui propri dati e beneficiando al tempo stesso delle più recenti innovazioni in ambito intelligenza artificiale”, ha dichiaratoAmministratore Delegato Microsoft Italia.