Hera sale al 75% di EstEnergy, Ascopiave scende al 25%

Ascopiave

Hera

(Teleborsa) -ha stipulato l'atto di cessione peruna, la joint venture commerciale nata nel 2019 e che costituisce il maggiore operatore energy del Nord Est con oltre un milione di clienti, per un controvalore di 137,5 milioni di euro.Tale cessione deriva dall'esercizio parziale dell'opzione di vendita detenuta da Ascopiave sulla propria partecipazione nella società, così come stabilito negli accordi sottoscritti tra le parti in occasione della costituzione della partnership. Una ulteriore quota dell'8% di EstEnergy era stata ceduta da Ascopiave a Hera lo scorso 1° dicembre 2022. Per effetto della nuova operazione, laL'operazione - si legge in una nota -, in linea con gli obiettivi del proprio piano strategico, contribuendo alla copertura finanziaria degli investimenti di medio periodo nelle attività core e di diversificazione.In parallelo,, dove è già il terzo operatore nazionale con 3,8 milioni di clienti.