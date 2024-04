Hera, assemblea approva bilancio 2023 e dividendo in rialzo a 14 centesimi

Hera

(Teleborsa) - L'di, multiservizi quotata su Euronext Milan, ha approvato ile la proposta del Consiglio di Amministrazione di distribuire undi 14 centesimi per azione, in rialzo di 1,5 centesimi rispetto all'ultimo dividendo pagato (+12%). Lo stacco della cedola avverrà il 24 giugno 2024, con pagamento a partire dal 26 giugno 2024. Il dividendo sarà corrisposto alle azioni in conto alla data del 25 giugno 2024. Il dividendo erogato, in base alla quotazione del titolo Hera al 31/12/2023, corrisponde a un rendimento annuo del 4,7%.L'Assemblea ha approvato, inoltre, il rinnovo dell'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'acquisto di(e modalità di disposizione delle medesime), per un controvalore fino a 240 milioni di euro per 18 mesi, con annessa revoca della precedente deliberazione dello scorso anno per la parte non eseguita.I Soci hanno deliberato la riconferma del consiglierefino alla naturale scadenza dell'organo amministrativo. Di Stasi era stato nominato per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 27 settembre, in seguito alle dimissioni del consigliere Lorenzo Minganti. Inoltre, hanno provveduto alla nomina del consiglierein sostituzione di Gabriele Giacobazzi, deceduto in data 3 marzo 2024. Il prossimo Consiglio di Amministrazione provvederà ad attribuire al consigliere Rotella l'incarico di Vice Presidente.