Italgas, Moody's conferma rating Baa2 con outlook negativo

Moody's

Italgas

(Teleborsa) -ha confermato ila lungo termine "" con" su, uno dei principali distributori di gas naturale a livello italiano ed europeo, riflettendo l'esposizione al credito sovrano italiano.L’attestazione del rating tiene conto del lungo track record die di una, nonché del basso profilo di rischio associato all'attività di distribuzione del gas che consente a Italgas di beneficiare di solidi flussi di cassa derivanti dalle attività regolate in Italia e in Grecia.Moody's evidenzia che la progressiva realizzazione delda 7,8 miliardi di euro previsti per il periodo 2023-2029 e il, uniti alla forte spinta all'innovazione tecnologica e alla digitalizzazione delle reti, permetteranno a Italgas di consolidare l'attuale vantaggio competitivo in occasione della partecipazione alle gare per l'assegnazione delle nuove concessioni gas.