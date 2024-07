Rekeep, Moody's peggiora outlook a "negativo"

Moody's

(Teleborsa) -ha confermato il corporate family rating (CFR) di, il principale operatore italiano nell'Integrated Facility Management , mentre l'è stato modificato da "stabile" a ""."Il cambiamento dell'outlook in negativo riflette l'di Rekeep e la nostra aspettativa che la generazione di free cash flow della società nei prossimi 12-18 mesi rimarrà negativa", afferma Sarah Nicolini, lead analyst di Moody's per Rekeep."Mentre la società sta lavorando a un piano per ridurre la leva finanziaria attraverso diverse opzioni, tra cui anche potenziali cessioni di asset, le prospettive negative riflettono ilnel completamento di tutte queste misure, data l'avvicinarsi delle scadenze del debito", aggiunge Nicolini.