Scope accettata da BCE per rating, CEO: ruolo importante per Capital Markets Union

(Teleborsa) - "dimostrata nell'. Lo status ECAF comporta grandi responsabilità. Sono convinto che l'Europa abbia bisogno di una forte infrastruttura del mercato interno dei capitali per sostenere la sua indipendenza e sovranità". Lo ha affermato, dopo che la Banca centrale europea ha accettato Scope Ratings come nuovo istituto esterno di valutazione del credito, rendendo i rating di credito di Scope idonei ai sensi dell'Eurosystem Credit Assessment Framework (ECAF)."Il riconoscimento di Scope Ratings da parte della BCE può svolgere un", ha aggiunto il CEO.Scope, che hama si contraddistingue per la sua, si aggiunge quindi ai colossi statunitensie Fitch e alla canadese DBRS Morningstar. Si tratta della prima e unica agenzia di rating europea che ha svolto l'intero processo di analisi e valutazione da parte della BCE ed ha ottenuto l'approvazione."Siamo lieti che il Consiglio direttivo della BCE abbia deciso di accettare Scope Ratings come nuovo istituto esterno di valutazione del credito - ha aggiunto Guillaume Jolivet, Chief Analytical Officer di Scope Group - Negli ultimi cinque anni abbiamo lavorato duramente non solo per, ma anche per".