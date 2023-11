Acinque, utile 9 mesi scende a 8,7 milioni di euro

Acinque

(Teleborsa) -, utility quotata su Euronext Milan, ha chiuso iconpari a 443,8 milioni di euro, in flessione rispetto al corrispondente periodo 2022 (472,7 milioni) che comprendeva la posta non ricorrente relativa alle c.d. "Partite Pregresse" su tariffe idriche riferibili a precedenti esercizi per circa 15,3 milioni. Comunque, hanno pesato anche minori volumi di gas, energia elettrica e calore venduti legati alla climatica straordinariamente mite che ha contraddistinto la prima parte dell'esercizio in corso e alla forte attenzione ai consumi da parte dei clienti, anche correlata agli interventi governativi di fine 2022 in tema di risparmio energetico, e all’andamento dello scenario energetico.L'è stato pari a 59,5 milioni di euro (75,2 milioni nel 2022, 59,9 milioni il valore 2022 ricalcolato escludendo la posta non ricorrente di cui sopra). Il, al netto della quota di utile degli azionisti di minoranza, risulta pari a 8,7 milioni di euro, in sensibile flessione rispetto al 2022 (27,6 milioni).L'pari a 280,8 milioni di euro, in crescita principalmente per interventi ecobonus/superbonus avviati negli esercizi precedenti (241,5 milioni al 31.12.2022), con Leverage pari a 0,54 (al 31.12.2022 leverage pari a 0,46).