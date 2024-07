Acea, utile primo semestre sale a 168 milioni di euro nonostante calo ricavi

Acea

(Teleborsa) -, multi-utility romana quotata su Euronext Milan, ha chiuso ilcon, influenzati dal calo dei prezzi energetici, pari a 1.991,2 milioni di euro (2.296,2 milioni di euro al 30 giugno 2023). I ricavi relativi alle aree Acqua Italia, Reti e Illuminazione Pubblica, Ambiente rappresentano circa il 60% del totale e registrano nel periodo un aumento di circa il 2%. L'raggiunge 729,1 milioni di euro in crescita dell'8,8% rispetto a 670,4 milioni di euro del primo semestre 2023.L'è pari a circa 168 milioni di euro, in aumento del 18% rispetto al 1H2023. La crescita nei business regolati e il miglioramento della gestione finanziaria hanno più che compensato i maggiori ammortamenti legati agli investimenti effettuati."I risultati consolidati del primo semestre dell'anno mostrano una, con una struttura finanziaria che si conferma solida e in linea con quanto comunicato al mercato - ha commentato l'- In questi mesi sono proseguiti gli investimenti, in attuazione del nostro Piano Industriale e dei progetti PNRR, oltre ad iniziative per lo sviluppo dei nostri business, in particolare nell'idrico, attraverso accordi e partnership industriali, in Italia e all'estero: obiettivo la necessaria accelerazione infrastrutturale di cui siamo promotori".di crescita registrato nei primi sei mesi del 2024, attendiamo, inoltre fiduciosi l'esito della gara per la realizzazione del WTE di Roma per la quale abbiamo presentato un'offerta nel mese di maggio", ha aggiunto.Ladel Gruppo aumenta di 282,9 milioni di euro, passando da 4.846,8 milioni del 31 dicembre 2023 a 5.129,6 milioni di euro al 30 giugno 2024. La variazione è influenzata principalmente dalla distribuzione dei dividendi, dal pagamento delle imposte e degli oneri finanziari.pari a 3,54x (3,49x al 31 dicembre 2023), in linea con la guidance.