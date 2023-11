Aeffe, Mediobanca abbassa target price e conferma Neutral

Mediobanca

Aeffe

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (da 1,25 euro) il suosu, società del lusso che opera sia nel settore del pret-a-porter sia nel settore delle calzature e pelletteria, confermando ilsul titolo a "". Gli analisti hanno rivisto la loro raccomandazione dopo la pubblicazione dei risultati dei primi nove mesi 2023 , descritti come "deboli" e "sostanzialmente in linea con le stime".Venerdì scorso l'azienda ha annunciato anche che, neo direttore creativo di Moschino, èimprovvisamente.Il broker ha, rispettivamente del 33% e del 21%. Nello specifico per il 2024 si aspetta che la maggior parte delle azioni di razionalizzazione generino risparmi materiali sui costi e che il margine EBITDA cresca sostanzialmente fino a oltre il 7%."Dopo i deboli risultati dei 9M23 e le caute prospettive per il 4Q, suggeriamo cautela sul nome, poiché il posizionamento del marchio e le dimensioni ridotte della società potrebbero non impedire loro di essere più esposti a fattori macroeconomici sfavorevoli - si legge nella ricerca - Inoltre, i".