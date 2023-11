Ita Airways ha accolto il primo A321neo

(Teleborsa) -ha accolto in flotta il suo, che è anche il primo aeromobile narrow body del vettore configurato: Business Class che consente al passeggero di disporre di un vero e proprio letto, Premium Economy ed Economy (con posti dedicati alla Comfort Economy).Con l’arrivo di questo aeromobile, ladi aeromobili Airbus di ultima generazione – l’A220, l’A320, l’A330 e l’A350 – ha dichiarato, Chief Technology Officer e Accountable Manager della compagnia aerea, specificando che per tipologia e configurazione interna, l’aeromobile si presta per essere impiegato sulle rotte verso Medio Oriente e Africa.Il nuovo aeromobile, che porta la livrea blu Savoia, porta il nome di Massimiliano Rosolino.