LuVe, utile netto 9 mesi in calo a 27,2 milioni

Lu-Ve

(Teleborsa) -ha chiuso i primi nove mesi con, in calo rispetto ai 45,4 milioni dei primi 9 mesi del 2022. Escludendo una serie di voci straordinarie il risultato netto dei primi 9 mesi sarebbe stato pari a 29,2 milioni, rispetto ai 31,1milioni al 30 settembre 2022.Alla fine del mese di settembre ilha chiuso in, per un valore totale di 460 milioni, con un terzo trimestre che ha visto un calo delle vendite del 3,4%, rispetto allo stesso periodo del 2022. Ilalla fine del mese di settembre è stato di 172 milioni, inrispetto al trimestre precedente.è risultato pari a 62,5 milioni, (+0,8%)La SBU "Components" ha registrato ricavi delle vendite in calo del 4,4%, mentre la SBU "Cooling Systems" ha invece registrato una buona crescita (+7,9%) .Laè negativa per 167,6 milioni (142,3 milioni al 31 dicembre 2022).