Manovra, Confesercenti: misure hanno portata limitata, c'è preoccupazione per il 2024

(Teleborsa) - Secondolaper il 2024 contiene importanti misure per sostenere ildellema "la portata delle misure è limitata" con effetti ridotti per la crescita del prodotto interno lordo. Inpresso le Commissioni bilancio di Senato e Camera, Confesercenti ha manifestato "grande preoccupazione" per le prospettive per il 2024 sottolineando come il 2023 si stia chiudendo con una fase di rallentamento e una crescita del PIL compresa fra lo 0,6 e lo 0,7%.Per idelle famiglie l'incremento annuo potrebbe fermarsi all'1,1%, con una flessione di quasi 900 milioni nel corso della seconda meta' dell'anno. Confesercenti ha quindi sottolineato come torni a presentarsi "uno scenario di crescita zero virgola". Di fronte all', infatti, "i consumatori hanno fatto fronte riducendo in misura accentuata la propensione al". "Questa considerazione pessimistica – ha poi sottolineato deriva anche dal mettere in conto lo spostamento in avanti dell'attuazione degli investimenti previsti dal".Per Confesercenti serve inoltre un "intervento urgente" per favorire l'da parte delle piccole e medie imprese e spingere per una revisione delle norme sul rating più adatte alle PMI. "C'e' un problema credito che incombe su una parte rilevante di imprese – ha rilevato l'Associazione di categoria –. Il 60% delle piccole e medie imprese è uscito dall'con una zavorra di debito bancario, ed entra ora in una nuova fase in cui gli aumentati tassi di interesse compromettono ogni forma di investimento futuro". "In particolare - ha spiegato Confesercenti - le imprese meno strutturate escono dalle logiche deie da qualunque forma di accesso al credito. Serve un".