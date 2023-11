Maxi ordine Emirates per Boeing 778

(Teleborsa) -ha conquistato la vetrina delannunciando un ordine di777-9, 777-8 e 787, per un valore di 52 miliardi di dollari., presidente e ceo della compagnia aerea e del Gruppo Emirates - ha annunciato che agli inizi del prossimo decennio la flotta di Emirates sarà costruita da circa 350 aeromobili wide-body.Emirates ha ordini per 55 777-9 e 35 777-8 per unBoeing 777. della compagnia aerea per il 777-X a un totale di 205 unità.