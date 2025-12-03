New York: in calo Boeing

(Teleborsa) - Composto ribasso per il colosso dell'aereonautica
, in flessione del 3,00% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il Dow Jones
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Boeing
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo del gigante aerospaziale statunitense
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 204,2 USD. Possibile una discesa fino al bottom 195,8. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 212,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)