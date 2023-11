Collegio Sindacale non quotate, parte la consultazione dei commercialisti

(Teleborsa) - Ilha posto in pubblica consultazione le nuove 'Norme di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate' che aggiornano la precedente versione, pubblicata nel 2020, per tener conto delle intervenute novità normative e, più specificatamente, della definitiva entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza. È quanto si legge nella nota inviata.Le Norme messe in pubblica consultazione. Per questo motivo, per la redazione - continua la nota - della relazione rilasciata in occasione dell’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2023, l’organo di controllo potrà attenersi alle indicazioni contenute nella apposita sezione del documento dedicata alla struttura e al contenuto della relazione utilizzando, all’occorrenza, il fac-simile di relazione che il Consiglio Nazionale, metterà come di consueto a disposizione dei professionisti sul proprio sito istituzionale.Le norme (predisposte dall’area di delega Sistema di controllo e revisione legale, cui sono delegati i consiglieri nazionali Gian Luca Ancarani e Maurizio Masini) vengono poste in pubblica consultazione in ragione della complessità della materia e del suo impatto sulla professione.