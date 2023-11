ENAV, record di traffico aereo nei 9 mesi. Outlook confermato

ENAV

(Teleborsa) -, società che gestisce il traffico aereo civile in Italia e quotata su Euronext Milan, ha comunicato che il, espresso in unità di servizio, ha mostrato una crescita dell'11% nei, rispetto allo stesso periodo del 2022. Il traffico aereo nazionale (arrivo e partenza su aeroporti italiani) è in leggera flessione (-2,6%) rispetto al 2022, avendo già recuperato il livello dei volumi pre-pandemici lo scorso anno, mentre le unità di servizio del traffico internazionale (arrivo o partenza da uno scalo estero) sono cresciute del 17,1%., nei primi nove mesi del 2023, si attestano a 740,2 milioni di euro, in aumento del 3,6% rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno, sui quali incide negativamente la componente di balance3 per 44,6 milioni di euro principalmente per il recupero dei balance iscritti nel combined period 2020-2021.L'si attesta a 220 milioni di euro nei primi nove mesi dell'anno, in linea rispetto allo stesso periodo del 2022 con unal 29,7%. L'utile netto consolidato è pari a 86,3 milioni di euro, in calo di circa 5,5 milioni di euro per l'aumento degli oneri finanziari."L'andamento positivo dei primi nove mesi del 2023 conferma che la- ha commentato l'- Stiamo assistendo ad una progressione interessante e ci aspettiamo di chiudere l'anno in linea con le previsioni positive rilasciate da Eurocontrol"."La società sta proseguendo con gli investimenti per modernizzare l'infrastruttura spazio aereo, garantendo i consueti livelli di sicurezza e qualità del servizio. Anche durante la stagione estiva, il periodo più intenso per i volumi di traffico, abbiamo garantito ottime performance. Oltre allo sviluppo dei progetti legati al core business,nella strategia industriale del Gruppo".L'al 30 settembre 2023 presenta un saldo di 329,9 milioni di euro in miglioramento di 77,9 milioni di euro rispetto al dato rilevato al 31 dicembre 2022. Il minor indebitamento finanziario netto è dovuto principalmente all'effetto della dinamica degli incassi e pagamenti connessi all'operatività ordinaria che ha prodotto un flusso di cassa positivo, strettamente correlato alla ripresa delle attività del trasporto aereo con conseguenti maggiori incassi dal core business della Capogruppo.Confermato l'