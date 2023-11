ESI, commessa da 5,6 milioni per impianto fotovoltaico in Piemonte

ESI

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato delle energie rinnovabili, ha ricevuto il benestare all'avvio delle attività di indagine geologica e di progettazione esecutiva preliminari alla realizzazione di un impianto fotovoltaico, con ricavi di oltre 350 miliardi di dollari.Il benestare è stato comunicato dal cliente tramite uno specifico ordine di acquisto limitato alle sole attività di engineering, il cui valore economico è pari a 0,28 milioni di euro e si inserisce all'interno di una più ampia offerta commerciale del valore complessivo di 5,6 milioni di euro per la realizzazione, in modalità EPC (chiavi in mano), di unL'offerta commerciale, non ancora siglata, è già stata negoziata dalle parti e la definizione contrattuale, per la quale lo svolgimento dell'attività preliminare di progettazione non costituisce un obbligo per le parti, è prevista entro breve termine. L'importo della commessa sarà"Un altro importante incarico che ci viene commissionato da uno dei principali operatori internazionali del settore energetico e che non può che inorgoglirci - ha commentato l'- Stiamo definendo gli ultimi aspetti tecnici relativi alla finalizzazione del contratto che ci aspettiamo possa avvenire entro la fine dell'anno. L'autorizzazione a procedere per l'esecuzione delle fasi preliminari dimostra la fiducia riposta nella nostra società e nel nostro modo di operare. A seguito della firma del nuovo contratto, il(backlog residuo di giugno più nuove acquisizioni), un risultato eccellente che afferma la capacità tecnologica, progettuale e realizzativa di ESI".