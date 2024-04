Comal sigla contratti per 1,6 milioni per tracker "SUN HUNTER"

Comal

(Teleborsa) -, società attiva nel settore della generazione di energia da fonte solare, comunica di aver firmato una serie dicon primario operatore italiano che opera sul territorio nazionale, per un valore complessivo di circaIlè un prodotto proprietario, progettato e realizzato da COMAL nella fabbrica di Montalto di Castro. È un prodotto all’avanguardia, già con un ampio track record di installazioni realizzate e che consente un notevoleed una forte riduzione dei danneggiamenti causati dal vento. L’uso di tracker di diversa lunghezza e la possibilità di impostare autonomamente gli angoli di ciascun tracker, anche alla fine del back-tracking, consente di massimizzare la potenza che può generare ogni singolo campo.Alfredo Balletti, Amministratore Delegato di Comal, ha commentato "il nostro tracker 'SUN HUNTER' si sta confermando come uno dei migliori disponibili sul mercato in un contesto di domanda in forte crescita anche grazie al fatto che è un prodotto facile da installare, autoalimentato e 'senza cavi' se non quelli di connessione alla rete. Grazie al software sviluppato internamente ed alla rete di sensori avanzati, che comunicano in tempo reale il funzionamento dell’impianto alla sala di controllo, siamo in grado di effettuare una manutenzione in tempo reale garantendo così ai nostri clienti la massima efficienza e produttività lungo tutto il ciclo di vita dell’impianto".