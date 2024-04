Lemon Sistemi, contratto da 1,3 milioni di euro con Mondial Granit

Lemon Sistemi

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione, fornitura e posa di impianti fotovoltaici, termoidraulici, di accumulo e della progettazione di soluzioni per l'efficientamento energetico, ha, società siciliana che produce e commercializza marmi, pietre e graniti presente sul mercato internazionale, per la realizzazione di una nuova sezione di impianto fotovoltaico da 1,2 MW.Ile prevede il versamento, a favore di Lemon Sistemi, di un acconto del 10% alla sottoscrizione del presente accordo, del 20% al termine del montaggio della struttura di sostegno e del restante saldo del 70% alla fine delle opere di installazione, collaudo dell'impianto e invio al gestore della conclusione delle lavorazioni sul portale di E-Distribuzione e connessione."Siamo decisamente soddisfatti di comunicare la firma di questo importante contratto superiore a 1 MW, che rientra tra le strategie di sviluppo annunciate in sede di IPO ovvero la progettazione, la fornitura e la posa di impianti fotovoltaici compresi tra 1 MWp e 10 MWp, andando ad aumentare la dimensione media dei singoli progetti - ha commentatodi Lemon Sistemi - Essere partner di società come Mondial Granit, che operano nell'ambito di settori energivori, consente a Lemon Sistemi di fornire un apporto concreto alla decarbonizzazione e alla transizione energetica del nostro paese".