Garofalo Health Care, utile 9 mesi in crescita a 18,4 milioni di euro

Garofalo Health Care

(Teleborsa) -(GHC), società quotata su Euronext STAR Milan e tra i principali operatori del settore della sanità privata accreditata in Italia, ha chiuso iconpari a 263,1 milioni di euro, in aumento dell'11,2% sui nove mesi 2022. Nel confronto con il precedente periodo, i risultati includono il contributo aggiuntivo su 9 mesi di GVDR, acquisita a dicembre 2022, e quello su 5 mesi di Sanatorio Triestino, acquisita a maggio 2023. A parità di perimetro, i ricavi risultano in crescita del 4%, beneficiando principalmente dell'incremento dell'attività verso i pazienti privati (+11% a/a) e Fuori-Regione (+5% a/a).L'consolidato si è attestato a 51 milioni di euro, in aumento del 20,4%, con una marginalità del 19,4% (vs. 17,9% dei 9M2022). Viene riflesso il risultato del terzo trimestre, influenzato come di consueto da temi di stagionalità legati alla ridotta attività delle strutture in occasione dei mesi estivi.Ilsi è attestato a 18,4 milioni di euro, con un incremento del 9,8%.Al 30 settembre 2023 la(PFN) di GHC risulta pari a 129,3 milioni di euro, data da liquidità per 46,2 milioni di euro e debito finanziario per 175,5 milioni di euro.