OVS, nei 9 mesi Ebitda in forte crescita a 152 milioni

(Teleborsa) - OVS
ha registrato nei primi nove mesi del 2025, vendite nette pari a 1.244,7 milioni di Euro, in crescita del 5,8% rispetto ai primi nove mesi del 2024. La crescita pro-forma, escludendo il contributo di Goldenpoint, è del 2,9% e maggiore del 4% rispetto all’andamento del mercato.
A livello di canale distributivo
le vendite dei negozi diretti sono pari a 1.004 milioni di Euro (+7,6% rispetto al 2024, corrispondente ad una crescita pro-forma del +4,0%). Il canale franchising e B2B
ha registrato ricavi per 241 milioni di Euro, in riduzione del 0,9% rispetto al 2024 per le minori vendite a marketplace off-price mentre è in lieve crescita ilrapporto con i partnerin franchising.
Sempre nei primi nove mesi del 2025 il gruppo ha raggiunto un EBITDA
rettificato di 152,3 milioni di Euro, in aumento di 17,1 milioni di Euro rispetto ai 135,2 milioni di Euro del pari periodo 2024. Positivo il contributo di Goldenpoint
.
L’EBITDA di OVS sale a 122,8 milioni di Euro, in crescita di 11,6 milioni di Euro rispetto ai primi nove mesi del 2024. L’EBITDA di Upim a 30,5 milioni di Euro migliora ulteriormente i 29,3 milioni di Euro dei primi nove mesi del 2024, consolidando il forte balzo registrato rispetto al pari periodo del 2023. Quello di Stefanel
migliora di circa 2 milioni di Euro.
Il risultato ante imposte
rettificato sale a 87,8 milioni di Euro, con un aumento del 21,5% rispetto ai primi nove mesi del 2024, grazie principalmente alla crescita dell’EBITDA.
Al 31 ottobre 2025 l’indebitamento finanziario netto
del gruppo, rettificato per l’impatto del mark-to-market degli strumenti di copertura e dell’impatto derivante dall’applicazione dell’IFRS 16, era di 297,8 milioni di Euro, con un leverage ratio in riduzione rispetto al 31 ottobre 2024.(Foto: Maurizio Camagna)